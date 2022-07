59:44

Una playlist para celebrar el Orgullo LGTBIQ+ con María, del grupo Cariño

María Talaverano es parte del trío de pop Cariño. También saca canciones en solitario como valverdina, prepara la edición de su primer libro y monta las fiestas Ternura con Hanna (del grupo Carrera). Hoy celebramos el Orgullo LGTBIQ+ con María y una playlist de canciones y artistas a las que reivindicar todos los días.

CARIÑO - Bisexual

JAVIERA MENA - La isla de Lesbos

FRANÇOIS - Cadaqués

AMORE - Disnelyand Paris

IRENEGARRY - Contéstame a la historia

VANESSA ZAMORA - Malas amistades

MASONIERÍA - La cortina de este karaoke

INTERROGACIÓN AMOR - una manera perfecta de morir

STEPHEN PLEASE, DANIEL DANIEL - Camelar

CHAVALES - La conversación

LAS DIANAS - “Hetero”

K!NGDOM - Hetero pero

LA BECARIA - La hetero que me haría

VENGA, BEA - Tus bragas

CHICO BLANCO - El cole no es para siempre