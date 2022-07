59:04

Nuestra escena musical está llena de referentes LGTBIQ+ a los que apoyar hoy y siempre

La nueva escena musical tiene que ser sinónimo de diversidad y tolerancia. Frente al odio, Orgullo, visibilidad y resiliencia... y también música para celebrar a los artistas que nos hacen sentir orgullo de escena.

Playlist:

PUTOCHINOMARICÓN - Puto Chino Maricón

PUTOCHINOMARICÓN - Gente de Mierda

JIMENA AMARILLO - Ni se nota

EDDI CIRCA - ARE YOU VENUS?

JIMENA AMARILLO, EDDI CIRCA - 3 amigas tuyas

GALA NELL - clones de ti

CARIÑO, NATALIA LACUNZA - Modo avión

MORREO - Quemados por el sol

LIL ELLA - más guapo / mi tfg

STEPHEN PLEASE - Si a ti te apetece

INTERROGACIÓN AMOR - chicos feos

AROA AY - Ella como yo

FRAN - ruido

MEGANE MERCURY - El L1o

NAVXJA - Mi Chica (Outro)

ALGO - Línea 3 VA ENTERA

FUTURACHICAPOP - Los hombres ya saben bailar ’

BONITX - no me mires, hetero

GUILLE SOLANO, ANA CANO - El único chico

LASHORMIGAS - Todo es sobre un chico

Foto de Navxja por Blanca Escribano.