Marina Francis viene con nuevo single y con una playlist sobre amores locos

Marina Francis debutó como François en 2021 con un single llamado "Cadaqués". La canción narra una truculenta historia de amor obsesivo e imposible entre una chica emparejada y otra francesa que se reencuentran un verano en Cadaqués.

La publicación del nuevo single de François ("Dónde iré") y el impacto que todavía tiene "Cadaqués" sobre Capitán Demo nos han obligado a invitar a Marina a Radio 3 para que nos cuente cómo empezó en la música, cómo pinta el futuro de François... y también para pinchar una playlist en torno a obsesiones, amores raros e infidelidades. Palabra de François.

Playlist:

FRANÇOIS - Dónde iré

FRANÇOIS - Menos mal

FRANÇOIS - Cadaqués

ROSALÍA, THE WEEKND - LA FAMA

LEWIS OFMAN - Sorry Not Sorry

CABIRIA - Via Torino

JIMENA AMARILLO - Creo que estoy enamorada de una cantante

MEGANSITO EL GUAPO - Mentiroso

LOS LAGOS DE HINAULT - Jijí-Jajá

BONAIRE - Caín, Abel

REBE - si mirarte es delito que me lleven a prisión

AROA AY - Refuerzo intermitente

INTERROGACIÓN AMOR - mentira

RYDER THE EAGLE - The Picture

CASERO - Solo tu amiga