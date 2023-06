Capitán Demo

59:38

Con lo nuevo de Airu, Toorai o Andrea Buenavista

Te preparamos con esta playlist para la segunda edición de Capitán Sielo, un programa especial que haremos desde el estudio Los Invernaderos de Madrid. Contaremos con las actuaciones de Airu, Maia, Toorai, Queidem, Lu Demie, Lia Black, Andrea Buenavista y Medasawa y lo emitiremos el domingo 18 de junio a las 14.00h en Radio 3. ¡De la radio al sielo!

Playlist:

AIRU - Coloco los pies

MAIA - Demasiada velocidad

ANDREA BUENAVISTA - Que nadie sepa

QUEIDEM - Despedida

TOORAI - Na me faltaría

LU DEMIE - Inteligencia artificial

LIA BLACK - Religiosa

MEDASAWA - Epiphany

VALVERDINA - tu gotelé

TEO PLANELL - Julia!

CASERO - Solo tu amiga

CARLOTA - Déjame durmiendo

CLOUDE - Got tired

AXELOT, MXREN - Himbo pt.2

LIL ELLA, KARMA C - Mimada

LUSILLÓN - Brillo en los dientes

CARIES - Fantasía 2000