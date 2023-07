Capitán Demo

58:59

Por Muro María, Iuky, Toorai o Santas

Playlist:

MURO MARÍA - Ese sentimiento

REPION - Barrio Somavilla

ALCALÁ NORTE - No llores, Dr G

RENALDO & CLARA - Globus

ANKLI - Dime que no cante

KORA - Si tú kieres

TOORAI - Na me faltaría

AIRU - En el más allá

TOMÁSSS - Me pongo un poco sad

PACO MORENO, JAGUAYANO - Sin dudar

ANDREA BUENAVISTA - Que nadie sepa

LUSILLÓN - Hace un día horrible

AMANDA ALVARO - Así no te vas

SHEGO - Steak tar tar

CLOUDE - Got tired

IUKY - Superloved!

DINAMARCA, RALPHIE CHOO - Fubu

MARÍA BLAYA - Daño

SANTAS - Ciudad del Amor