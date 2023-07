Capitán Demo

58:58

VICENTE CALDERÓN - Muerte en el Shangri-La

AIKO EL GRUPO - Peñacastillo

TOLDOS VERDES - Dime cómo te sientes tú

GUINEU - Vull sortir i no puc

TATUAJE - Condis

GANGES - Solo me gustas cuando yo te gusto a ti

SOFÍA AMORES - Nunca tengo tiempo

MIRA PAULA - Ahora qué

VALVERDINA - tu gotelé

ANKLI - qsiqtequiero (diamantes)

PABLEAU - Une éternité

MARENITAS - La de lo espejos

SAN TOSIELO - Te llevo a donde sea

YAVY - Te abandonaré (poco a poco)

BRIGITTE LAVERNE - No puedo olvidarte

DANI - Nubes

AKA MATADOR - Sé que duda

ORTOPEDIA TÉCNICA - Rosas, cruces y un cenicero