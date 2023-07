Capitán Demo

59:39

Las canciones más bonitas del mundo están en este programa

Playlist:

TOORAI - A veces caigo

KILLIN’ CACTUZ, BOYE - Drama Queen

YUDI SAINT X - Obsesión

RENALDO & CLARA - Globus

DIAMANTE NEGRO, BIANCA STECK - Te echo de menos

GALGO LENTO, MISHII - Vino tinto

MISHII - What can I do

YAVY - Deja las drogas

KRISSIA - Solo quiero que me acaricies

MAYORMENTE SOLEADO, BERT BERT - Ancho

BERT BERT - Muntanya Russa

LUSILLÓN - No te hace falta mentir

FILIPIN YESS - M’és igual

AMANDA ÁLVARO - Así no te vas

CARABALLO - Nube negra

ANGELADORRRM - Un malson més

SOCUNBOHEMIO - El conte que mai s’acaba

TOMÁSSS - As I

PACO MORENO, JAGUAYANO - Sin dudar