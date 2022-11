59:08

Bandas y artistas que enseñaron sus primeras canciones por primera vez en este año 2022

Playlist:

BASILISQUE - Acelera /// Crash

CIUDAD CELESTE - Cuántas veces +

ORTOPEDIA TÉCNICA - Mírame

TRISTÁN! - Amiga

ULTRALÁGRIMA - Cuánto tiempo llevas huyendo

SWÏSSA, KORA - desde arriba

YAUNEST - Neck pain

GARA DURÁN - Cuesta respirar

DIANKA - Solo me queda cantar

JUAN AZUL - Alicia

BUENO PERDONA - Lince ibérico

TOLDOS VERDES - Grito tu nombre

NO FUNCIONA - Monopoly

LAURA KATZE - un ritual

CONSTANZA - Luna Rossa

SELVA NUA - No m’és

COMETA - No creo en el amor