58:53

Borja, desde Valencia y junto a Turian Boy; Amigas!, con nuevo single desde Granada

¡Nuevas canciones siguen llegando a Capitán Demo! Hoy te presentamos más artistas de la escena valenciana; en este caso, a Borja Niut, que estrena "Diablo infeliz", nuevo single en colaboración con Turian Boy. También escuchamos lo nuevo de las granadinas Amigas! (con foto de @_meerchee), el segundo single de Mira Paula y las novedades de Cora Yako, Los Puñales de Martín, Laborde o Leia Destruye. Bandas emergentes, ¡vengan a Capitán Demo!

Playlist:

CORA YAKO - Mil formas de morir

LOS PUÑALES DE MARTÍN - Monta una banda (Acaba mal)

LISASINSON - No sé muy bien

MEDIAPUNTA - Hasta luego XD

MIRA PAULA - Buena gente

VIOLETA - Solaz

CASERO - Los planes contigo

AMIGAS! - Los planes

TURIAN BOY, NAVXJA - Esta ciudad

BORJA NIUT, TURIAN BOY - Diablo Infeliz

CARLOTA - Te quiero besar (prod. Turian Boy)

LABORDE - No te vayas aún (Soft Version) (prod. Turian Boy)

SAMURAI - Tóxico

ZORRA - Marathon

LEIA DESTRUYE - Zarzas

FRANÇOIS - Menos mal

MARCELO CRIMINAL - First Dates