01:00:06

Ariox es una artista de Cardedeu (Barcelona) que empezó a publicar canciones a raíz del confinamiento. 2020 fue el año de su debut y solo en lo que llevamos de año ya ha lanzado un disco junto a Galgo Lento y, nada más comenzar el verano, un nuevo EP titulado 'Constant Repeat'.

Hoy nos fijamos en la música de Ariox y en las novedades de Kylu Te Quiero, Amor Butano, Mejunge y Firmado, Carlota versionando a Love of Lesbian.

Playlist:

AMOR BUTANO - CDO

FIRMADO, CARLOTA - La niña imantada (Love of Lesbian)

GHOULJABOY - scenario!

BERNARDA - Baby, te dejo por mí

ARIOX - QUÈ M’ESTÀ PASSANT?

JIMENA AMARILLO - Me lo kiero imaginar

AMORE - Fuensanta De Noche

INNERCUT, MORI - Shame

CALIVVLA - Diciembre

MEJUNGE - Alfaro

KYLU TE QUIERO - Si Esto Es Una Broma, ¿Dónde Está La Gracia?

DERRUMBE - Veneno

LEIA DESTRUYE - Madera mojada

VIUDA - Alleraná

SANTA COMPANHA - Dafne

LA PLATA - Hacia el vacío

SUSX - TODOTOTO

CHILL CHICOS - NO CHILL