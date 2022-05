Reflexión AN - Manifestación Anticipada de Voluntad.

06:18

Reflexión AN. En Canarias se han registrado 17.210 manifestaciones anticipadas de voluntad (MAV), que permiten expresar con antelación las preferencias relacionadas con los cuidados de salud y los tratamientos sanitarios que se desean recibir o no cuando por estar enfermo no se puede comunicar, según ha informado la Consejería de Sanidad.

Hoy hablamos con Carolina Perera, una de las reponsables del registro de estas MAV, en concreto en Santa Cruz de Tenerife. 19/05/2022