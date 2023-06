01:00:07

-Continúa el goteo en la llegada de lanchas neumáticas con inmigrantes a bordo procedentes del continente africano. Desde anoche, han llegadio más de 200 personas en busca de un futuro mejor. Desde Cruz Roja, el portavoz en materia migratoria, José Antonio Rodríguez Verona, resalta que el repunte en el flujo migratorio se debe soibre trodo a que las calmas del mar se han adelantado.



-No todos los migrantes tienen la suerte de alcanzar las costas canarias. Muchos de ellos mueren en el intento. Es el caso de la treintena de personas, entre ellas menores de edad, que ayer fallecieron o se dieron por desaparecidas en el naufragio de una lancha neumática entre Canarias y el Sáhara. Alguynas ONGs como Caminando Fronteras critican la escasa rapidez de los medios de salvamentos de España en una zona que -según dicen- es de competencia española.



-Desde el Gobierno de españa, la ministra de Defensa, Margarita Robles, que hoy ha estado en Gran canaria, ha señalado que en los rescates en alta mar debe imperar el derecho internacional, aunque son situiaciones que no dependen de su departamento. El Ministerio de Defensa -afirma- trabaja en la lucha contras las mafias...



-En lo político, el cabeza de lista de Sumar al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Alberto Rodríguez, ha anunciado que si sale elegido diputado permanecerá en su escaño los casi 600 días que no pudo completar en la Cámara Baja en la anterior legislatura estatal como dirigente de Podemos, y después dejará su puesto al siguiente en la lista...



-Y el presidente en funciones del Cabildo de Las Palma, Mariano Zapata, del Partido Popular, renunciará al acta de consejero obtenida el pasado 28 de mayo, debido a los malos resultados cosechados en las elecciones insulares en las que Coalición Canaria consiguió mayoría absoluta.

Así lo anunció en el último pleno del Cabildo palmero de este mandato.



-Nos ocuparemos también de los efectos de la sequía en las cosechas y los preparativos de los dispositivos contra los incendios forestales.

-Y en tiempo de reflexión estaremos en La Palma, porque los respoinsables de la seguridad tras la erupción volcánica han permitido que otras fiuncas agrícolas cerca de las coladas puedan replantar. Estaremos en una de ellas.

-Archipiélago Deportes. Ya se conoce el calendario de Primera División en la vuelta de la UD Las Palmas. 22/06/23