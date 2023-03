01:00:07

-Novedades jurídicas en el Caso Mediador. La magistrada encargada de instruir el sumario ha admitido las seis peticiones de personación como acusación particular, entre ellas PSOE, PP y Vox, aunque las seis partes deberán unificarse y designar un único abogado. Una fórmula con la que se persigue simplificar el procedimiento aunque esa unificación parece complicada. Lo decía el decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Niederleytner.

El abogado Pedro Revilla, que defiende al ex-director general de ganadería, Taishet Fuentes, considera positivo el auto de la jueza porque podría evitar no convertirlo en un espectáculo.



-El Caso Mediador también esdtuvo presente en la segunda jornada del debate de la moción de censura presentada por VOX contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una moción que no ha salido adelante y que ha enfrentado esta mañana a la portavoz del PP, Cuca Gamarra, con el portavoz del PSOE, Patxi López.



-La consejera de Turismo, Yaiza Castilla, ha anunciado que no se presentará a las próximas elecciones autonómicas y locales por razones personales.

-Celebramos el Día Mundial del Agua, un recurso muy importante para una región como Canarias. La Graciosa no tiene mucho que celebrar porque lleva una semana al 25 por ciento de suministro por una nueva rotura en la tubería que la une con Lanzarote.

-Y en tiempo de reflexión, pasaremos por Infecar, donde se celebra el campeonato autonómico Canarias Skills (traducido habilidades), y también el Congreso de Formación Profesional Dual de Canarias.

-Archipiélago Deportes. 22/03/23