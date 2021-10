01:00:05

La isla de La Palma sigue en semáforo amarillo por riesgo volcánico. Las sismicidad se ha reducido en número e intensidad, y la deformación del suelo pierde velocidad. Esto no significa que el proceso se haya detenido y no implica necesariamente que no vaya a haber una reactivación volcánica, según explica Miguel Angel Morcuende es el director técnico del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico...



Sigue la llegada constante de pateras y cayucos...La última ha sido rescatada al sur de Gran Canaria con 35 varones y una mujer de origen magrebí..El delegado del Gobierno enm Canarias, SAnselmo Pestana, ha señalado en Radio Nacional, que de momento hay medios suficientes para acoger a estas personas, y en cuanto a los menores, insiste en cambiar la normativa para que la acogida compartida entre comunidades autónomas sea una realidad.



En cuanto a la pandemia, sigue la evolución favorable y esto ha hecho que el Gobierno de Canarias haya rebajado a nivel 2 la alerta en Tenerife. Además, desde esta próxima madrugada, los locales de ocio nocturno pueden ampliar el horario hasta las 4:00 de la mañana en las islas de nivel 1 y 2, y hasta las 3 en las de nivel 3 de alerta, siempre que los establecimientos exijan de forma voluntaria certificado COVID.



Inaugurado el año judicial en Canarias.

Comienza el XV Festival Internacional de Música en el Cine de Tenerife, Fimucité.

Y en nuestro tiempo de reflexión les hablaremos de educación y del nuevo sistema de evaluación que se plantea en los diferentes niveles.

Repasamos también la actualidad deportiva.