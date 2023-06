01:00:07

-Coalición Canaria ha criticado al Gobierno regional saliente por no reivindicar en Madrid las partidas que le corresponden a las islas con cargo a los presupuestos de este año, y que podrían estar en peligro si no se transfieren de aquí a julio, ya que con el nuevo gobierno central se negociarían unas nuevas cuentas. El secretario general de los nacionalistas, Fernando Clavijo se mostraba muy crítico con miembros del Gobierno canario que han dimitido para concurrir a las elecciones generales sin cumplir -DICE- con sus obligaciones con Canarias.



-A 24 horas de que se constituyan los ayuntamientos, hay algunos frentes abiertos as la hora de configurar pactos de gobierno. El más relevante quizás esté en La Laguna, donde Unidas Sí Se Puede y Drago Verdes Canarias han apelado al PSOE para que se sume a un programa de gobierno pactado entre ellos, aunque a esta hora de momento no hay nada cerrado para que el futuro alcalde, el socialista Luis Yeray Gutiérrez, gobierne con una mayoría suficiente. Así lo comentaban los concejales electos Rubens Ascanio de Unidas Se Puede y Alberto Rodríguez de Drago.



-Más allá de La Laguna, repasamos el mapa municipal de cada isla.

-Por lo demás, se ha confirmado un acuerdo de gobierno en el Cabildo de El Hierro, donde PSOE, Asamblea Herreña e Izquierda Unida-Reunir Canarias presentarán una moción de censura contra el presidente electo de la corporación, Javier Armas, de la Agrupación Herreña Independiente. Un pacto por el que el socialista Alpidio Armas, hermano de Javier, volvería a ocupar la presidencia insular.



-A esta hora sigue reunido el grupo parlamentario de Vox en la Cámara autonómica, para decidir entre otras cosas el sentido de su voto en la futura investidura con el pacto Coalición Canaria-PP y las formaciones insulares de El Hierro y La Gomera.



-Conocemos los resultados de la necropsia practicada al cachalote varado en La Palma, con un resultado sorprendente: una piedra de ámbar en el intestino del animal fue la causa de la muerte.

-En el ámbito cultural, la Fundación Martín Chirino presenta la exposición "Vientos. Un camino de espiral hacia el origen".

-Y en tiempo de reflexión acudiremos a uno de los cursos impartidos en Tenerife sobre cómo conocer mejor los peligros volcánicos y reducir sus riesgos.

-Archipiélago Deportes. El CD Tenerife renueva hasta 2026 a Alexandre Corredera. 16/06/23