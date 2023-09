01:00:10

-La isla de El Hierro sigue recibiendo migrantes a bordo de cayucos. Los últimos 43 fueron rescatados a 8 millas náuticas de la isla y trasladados al muelle de La Restinga. Tras ser atendidos fueron ubicados en el antiguo polideportivo de San Andrés, en Valverde. Para conocer la situación de la acogida de estas personas y sobre todo de los menores, hoy ha estado en la isla la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado.



-También en materia migratoria, el director de Salvamento Marítimo ha anunciado que se mantendrán en Canarias todos los medios necesarios, las guardamar, para responder al repunte migratorio. Lo confirmaba José Luis García en una entrevista a la agencia EFE.



-Los sindicatos UGT, Comisiones Obreras e Intersindical Canaria han anunciado paros en octubre y poosible huelga indefinida a partir de noviembre en el transporte por carretera en la provincia de Las Palmas, tanto escolar, guaguas de turistas y mercancías. El motivo es que los empresarios no actualizan los convenios colectivos y el salario.



-La Guardia Civil ha detenido al yerno de la mujer de 64 años que fue hallada muerta el miércoles en el municipio de San Mateo, en Gran Canaria como presunto autor de su homicidio. El móvil de ese homicidio es el robo, y no la violencia machista, según señalaba.

el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana.



-Tres canteranos del Real Madrid fueron detenidos y puestos en libertad por la Guardia Civil tras divulgar un vídeo de relaciones sexuales de uno de ellos con una menor en Mogán, en Gran Canaria. De momento el atestado de la policía judicial no está finalizado y no ha sido remitido al juzgado número 3 de San Bartolomé de Tirajana.

-La Agencia Estatal de Metereología ha hecho balance del verano en Canarias (el más caluroso desde que hay registros). Y esto se avala con un dato significativo: el número de fallecidos por efecto de las altas temperaturas se ha duplicado respecto al verano de 2022, en total 81 personas.

-Archipiélago Deportes. 15/09/23