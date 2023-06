01:00:07

-La inmigración no cesa. En lo que llevamos de mes de junio casi 1.500 personas han sido rescatadas en aguas cercanas o llegaron por sus propios medios. Solo ayer llegaron 281 personas. Se desconoce si otros migrantes menos afortunados no han podido alcanzar su objetivo, aunque el buen estado de la mar hace pensar que no ha habido naufragios como el ocurrido en octubre de 2021, en el que murieron dos bebés, un niño de diez años y un adulto. Hoy los dos patrones de la patera en la que viajaban han sido condenados a cinco años de prisión. Mientras en el Parlamento europeo, se ha aprobado una declaración en la que se pide más ayuda para regiones como Canarias que son lugar de llegada de los migrantes y el reparto obligado de estas personas por todos los países, teniendo en cuenta el impacto en regiones como Canarias.



-Las denuncias por violencia de género registradas en los órganos judiciales de Canarias durante el primer trimestre de 2023 aumentaron en un 18,4% en comparación con el mismo periodo del año pasado. El dato se puede considerar positivo en cuanto supone una mayor concienciación de las mujeres a la hora de acudir a los tribunales. Pero es importante que esas denuncias vengan acompañadas de un mayor respaldo a esas mujeres, con medidas como la puesta en marcha de la Oficina de Atención a las Víctimas. Lo decía Auxiliadora Diaz, titular del juzgado de Violencia contra la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria...



-En lo político, además del pleno de despedida de la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias, continúan los movimientos para confeccionar las listas al Congreso y Senado con vistas a las elecciones generales, pero también las negociaciones para alcanzar acuerdos de gobierno en cabildos y ayuntamientos. La polémica de las últimas horas se sitúa en Teguise, en Lanzarote, donde Vox ha anuciado su apoyo al pacto entre CC y PP para que acceda a la alcaldía la candidata nacionalista, frente a la lista más votada que fue la del PSOE. El líder socialista, Angel Víctor Torres, critica a Coalición Canaria por incumplir su promesa de no apoyarse en Vox. Sin embargo, desde Coalición, su secretario general, Fernando Clavijo, explica que no se ha negociado con Vox.



-La siniestralidad laboral aumenta de forma preocupante en Canarias en lo que llevamos de año..

-El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia pone en marcha una nueva campaña de veramo de donación de sangre.



-Y en tiempo de reflexión, nos detendremos en la Iniciativa Legislativa Popular para una Ley de Volcanes de Canarias, que hoy ha sido presentada en la Universidad de La Laguna, una vez que el Parlamento ha dado luz verde a la recogida de las 15.000 firmas necesarias para avalar la iniciativa promovida por afectados por la erupción volcánica de La Palma.

