01:00:10

-Tres nuevas embarcaciones han llegado este miércoles a las costas de Lanzarote y El Hierro. Se mantiene por tanto el importante repunte migratorio al que Salvamento Marítimo tiene que hacer frente con tripulaciones desbordadas, según Ismael Furió, delegado sindical de CGT en Salvamento Marítimo.



-Mientras tanto, en Madrid la consejera regional de presidencia, Nieves Lady Barreto, ha pedido al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, que destine a Canarias los 20 millones de euros presupuestados para atender a menores migrantes en otras comunidades autónomas, y que de momento no se han utilizado.



-La lista de espera quirúrgica en Canarias se ha situado a 30 de junio en casi 36.400 personas, lo que supone un incremento del 10,5% respecto al mismo mes del año pasado. Desde la Consejería de Sanidad, su titular Esther Monzón, asegura que reducir estas listas es de máxima prioridad para su departamento.



-El Gobierno canario prepara la declaración de emergencia energética en el archipiélago, en base a unos informes de Red Eléctrica en los que se reflejan las debilidades del sistema en las islas que se remontan a años atrás. Lo anunció en el pleno del Parlamento de Canarias el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Zapata.



-El sector agrícola advierte de las dificultades que se pueden dar en la próxima cosecha de papas, si el Reino Unido no permite importar semillas desde Escocia o Irlanda, a pesar de que estos países no están afectados por la plaga del escarabajo, que sí padece Inglaterra.



-Comienza el juicio contra la que fuera alcaldesa de Arrecife de Lanzarote por el PIL, Isabel Déniz, acusada hace 15 años de organizar una trama de cobro de comisiones ilegales, en el llamado Caso Jable.

-Vositamos La Laguna, donde hoy se ha celebrado el acto de apertura de la Universidad, pero además, es la víspera del Día Grande de las Fiestas del Cristo.

-Archipiélago Deportes. 13/09/23