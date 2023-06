01:00:05

-Continúa la polémica sobre la gestión de los centros de acogida de menores migrantes no acompañados en la crisis del año 2020 por parte de la Fundación Respuesta Siglo XXI que está siendo investigada por la fiscalía. La abogada Louelia Mint El Mami, pide que haya una investigación a fondo respecto a la calidad de atenciòn de los menores.

Desde la Dirección General de protección al Menor y la Familia, su titular Iratxe Serrano insiste en que la atenciòn a los chicos ha sido buena, más allá de las supuestas irregularidades cometidas por la Fundación del dinero recibido de manos del Gobierno canario. Unas irregularidades que están en los tribunales y de la que el Gobierjno se siente parte perjudicada.



-Sigue la llegada de migrantes a las islas. En total, han sido 103 personas (entre subsaharianos y magrebíes) las que han llegado este lunes a Lanzarote en tres barquillas. La última -una lancha neumática- llegó por sus propios medios a la localidad de Charco del Palo, con 22 personas. El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, insiste en que han aprovechado las calmas del mar, pero que el dato global en lo que va de año habola de una reducción del proceso migratorio.



-Se mantiene el seguimiento reforzado en Tenerife y La Palma, para el control y erradicación del mosquito que transmite el dengue, aunque desde el pasado mes de marzo no hay constancia de ningún ejemplar. Desde Salud Pública, Manuel Herrera., lanza un mensaje de tranquilidad a la población.



-También mensaje de tranquilidad desde el Instituto Geográfico Nacional, ante la serie sísmica detectada en la costa oeste de Tenerife con al menos 40 terremotos, desde ayer domingo, la mayoría de ellos a una profundidad de entre 40 y 50 kilómetros con una magnitud máxima 1.2. Según el IGN, esta serie sísmica "no significa a priori ningún cambio" en el estado de la actividad volcánica de la isla.

-En el plano político, en Radio 5, el líder de la Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, ha defendido su participación en el pacto de Gobierno en Canarias junto a Coalición Canaria, Partido Popular y la Agrupación Herreña Independiente, y aseguró que el nuevo Ejecutivo respetará la agenda de temas e inversiones para La Gomera lograda en la última legislatura.



-Archipiélago Deportes. Presentado el nuevo entrenador del CD Tenerife, Asier Garitano. 12/06/23