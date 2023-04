01:00:07

-Satisfacción en el sector turístico por las ocupaciones registradas en Semana Santa, con la que Canarias cierra la temporada alta, y se prepara para una buena campaña estival. Lo decía Ignacio Poladura, vicepresidente de la Asociación Canaria de Agencias de Viaje.

-Vinculado al sector turístico, la patronal lamenta que no se encuentran trabajadores para determinados puestos de trabajo. Los sindicatos piden a los empresarios que mejoren las condiciones salariales y laborales, y no abusen de los contratos de las Empresas de Trabajo Temporal. Lo explica Franciso Javier Velasco, secretario de acción sindical de CC OO.



-El juzgado de instrucción número 4 de La Laguna ha decidido el archivo y sobreseimiento provisional del llamado Caso Reparos, en el que estaba investigado -entre otros- el ex-alcalde lagunero de Coalición Canaria, José Alberto Díaz. Este archivo se produce semanas después de que el Tribunal Suprermo haya hecho lo propio con la causa abierta por el mismo asunto contra el senador nacionalista, Fernando Clavijo.

José Alberto Díaz lamenta el carácter político de la denuncia presentada por el concejal socialista y senador, Santiago Pérez.



-Una joven con trastornos alimenticios se encuentra en huelga de hambre tras no ser atendida de sus problemas durante el último año, al no existir un centro público específico en las islas, ni ser trasladada a la península. Hoy ha pedido ayuda al Diputado del Común...



-El Cabildo de Gran Canaria ha devcidido requisar el agua que abastece a los altos y las medianías del municipio de Santa María de Guía afectados desde hace días por el corte de suministro, con el fin de garantizarlo a todos los vecinos.



-En tiempo de reflexión dialogaremos con la consejera de educación Manuela armas, sobre el inceremento impoortante de plazas públicas de educación de 0 a 3 años para el próximo curso.

-Archipiélago Deportes. 10/04/23