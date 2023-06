59:49

-Se confirma el cambio político en el Archipiélago. Coalición Canaria (que ayer selló la incorporación de la Agrupación Herreña Independiente), Partido Popular y Agrupación Socialista Gomera han firmado esta mañana el pacto de gobierno para los próximos cuatro años. El nuevo gobierno estará presidido por el nacionalista Fernando Clavijo. La vicepresidencia será para el líder popular, Manuel Domínguez. La Agrupación Socialista Gomera, que aporta tres diputados, no tendrá consejerías, pero sí asumirá cargos intermedios. El objetivo es dar estabilidad a la legislatura, según el líder de la formación, Casimiro Curbelo. Y la Agrupación Herreña Independiente, también aporta su diputado para apoyar al nuevo gobierno, y para defender la defensa de los asuntos que preocupan a la isla del meridiano. Lo decía su líder Javier Armas...



-De cara a las elecciones generales del 23 de julio, de momento sigue sin haber acuerdo entre Coalición Canaria y Nueva Canarias para una candidatura única. El secretario de Organización de Nueva Canarias, Luis Campos, niega que ellos quieran imponer un voto ideológico en la próxima legislatura (es decir apoyar al PSOE y no al PP) aunque si estableció una línea roja que es la de no permitir el acceso de Vox al futuro gobierno de España.



-Nos ocupamos de las supuestas irregularidades en el uso de las subvenciones para gestionar los centros de acogida temporal para menores inmigrantes, después de que la Fiscalía haya presentado una querella. El Gobierno canario acaba de anunciar que se personará como parte supuestamente perjudicada.

-Nos detendremos en el Día de los Océanos que se celebra hoy.

-Y en tiempo de reflexión estaremos en La Orotava donde se ultima la confección del gran tapiz del ayuntamiento que se elabora con arenas de El Teide con motoivo de la festividad del Corpus. Una festividad que es hoy pero que en el municipio tiunerfeño se traslada a dentro de una semana, con ese espectacular tapiz como principal reclamo.,

-Archipiélago Deportes. Renovado por un año el entrenador de la UD Las Palmas, Xavier Díaz Pimienta. 08/06/23