01:00:10

-Nuevo record en la llegada ded migrantes a las islas a bordo de pateras y cayucos. En tan solo un día -ayer lunes- fueron rescatadas 634 personas, entre ellas 126 menores de edad, según datos de Cruz Roja.

Para analizar esta situación, a partir de las 3 de la tarde se reune el presidente canariuo, Fernando Clavijo, con el ministro de Migraciones José Luis Escrivá.

Nosotros en tiempo de reflexión analizaremos el fenómeno migratorio a través de la última película de Armando ravelo, titulada "Erase una vez en Canarias".

-El Consejo de Ministros ha acordado hoy declarar como zona catastrófica las áreas afectadas por los incendios que han afectado a diversos territorios del país, entre ellos tres en Canarias (La Palma, Gran Canaria y sobre todo el de la isla de Tenerife)

Por cierto que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, visitará esta tarde las zonas afectadas por el incendio de Tenerife.

-El Gobierno canatrio y los agricultotes aseguran que no hay problemas de abastecimiento de papas en Canarias, y que se están estudiando alternativas de importación gras la plaga de escarabajo rojo detectada en Inglaterra. Por tanto se hace un llamamiento a los ciudadanos para que no hagan acopio de papas, ya que esto sí que podría generar un problema en el mercado.



-También mensaje de tranquilidad por parte de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias tras detectar en un invernadero de Tacoronte, en Tenerife, la presencia de tres ejemplares de mosquito tigre en una de sus trampas. Las actividades de la empresa encargada del invernadero han estado paralizadas hasta hoy, aunque sanidad explica que la presencia del mosquito en sí misma no implica la transmisión de ninguna enfermedad que no sea local.

-Ya conocemos reacciones a las primeras reformas fiscales del Gobierno canario como es la bonificación del 99,9 por ciento del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Desde el PSOE canario se calkifica la decisión de un regalo para las rentas más altas.

-Archipiélago Deportes. 05/09/23