Nueve trenes muy especiales para recuperar el romanticismo de viajar sin prisa. A las puertas del final de temporada este titular nos guía en nuestra selección musical con obras relacionadas con este medio de transporte y también la predilección de algunos compositores con él. Comenzamos con "El tren del placer" de Johann Strauss II y continuamos con "Arrival platform Humlet" de Percy Grainger. También recordamos "Le Chant des chemins de fer" de Berlioz, el "Cuarteto de cuerda, op.1" de Gould o "From Hanover Square North, at the end of a tragic day, the voice of the people again arose" de Ives. Por último, nos tomamos una "Taza con historia" en el Transcantábrico con "El tren sale a las ocho" de Mikis Theodorakis.