Café Zimmermann

59:49

"El motivo por el que los introvertidos tienen ventaja en el trabajo, según una neurocientífica”. A partir de este titular recordamos a compositores e intérpretes introvertidos como Ella Fitzgerald a quien escuchamos cantando un fragmento del musical "Who cares" de George Gershwin. También fueron especialmente introvertidos Charles Ives de quien escuchamos "Desde los campanarios y las montañas" o Chopin a quien recordamos con el primer movimiento de su "Sonata para piano núm. 3 en si menor". De Maurice Ravel nos quedamos con un fragmento de su "Daphnis et Chloé" y de otro introvertido, Gustav Holst, nos fijamos en su "The perfect fool, op. 39". Finalizamos el programa tomándonos nuestras "Tazas con historia" en el "Shy coffee" de Toronto y escuchando a Glenn Gould interpretando las "Variaciones para piano, op. 27" de Anton Webern.