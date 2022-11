01:00:08

En este programa nos dejamos guiar por el siguiente titular: "El falsificador catalán que vendió cuadros a Madonna y Stallone hasta que la cárcel lo cambió. Kike Maíllo dirige 'El falsificador', un documental sobre Oswald Aulestia, perseguido por la justicia internacional por integrar una trama de falseadores de arte". Comenzamos escuchando un fragmento del "Orgelbüchlein" de Bach quien estuvo entre rejas a finales de 1717. Michael Tippett era pacifista, y como muchos compositores, fue objetor de conciencia durante la Segunda Guerra Mundial lo que le valió una pena de prisión. Del británico escuchamos una selección del oratorio pacifista "A child of our time". También recordamos un incidente de Stravinsky con la policía estadounidense y escuchamos su "Ebony Concerto". Erik Satie estuvo en la cárcel a propósito del escándalo que supuso para la sociedad francesa el estreno de su ballet "Parade" que escuchamos en su reducción para piano a cuatro manos. A Ethel Smyth ser una férrea defensora del voto femenino la llevó a la prisión de Holloway durante dos meses en 1912. Escuchamos un fragmento de su último trabajo, "The Prison", que se centra en las cavilaciones de un prisionero que reflexiona sobre el final de su vida, y su alma, que lo está guiando hacia la paz. Finalizamos el programa perdiéndonos en la Fundación Miró de Barcelona y escuchando la canción que Josep Casanovas le dedicó al pintor.