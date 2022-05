Café Zimmermann

01:00:00

"El increíble caso del superventas menguante. Un estudio basado en las listas de 'The New York Times' indica que la extensión de los libros más vendidos cada vez es menor". A partir de este titular escuchamos el breve "Estudio para violonchelo Op. 73 nº 2" de David Popper. Nuestra Actriz Secundaria de hoy es la compositora francesa de origen irlandés de la segunda mitad del s. XIX Augusta Holmes, de la que escuchamos "La nuit et l'amour" y las "Dos piezas para clarinete y piano". Y en la Magdalena de Proust recordamos musicalmente la película "Y la nave va" que Fellini dirigió en 1983 satirizando el mundo de la ópera y las luchas de poder de comienzos del s. XX. De su banda sonora clásica escuchamos el recitativo y aria "O patria mia" de "Aida" de Verdi, el "Impromptu D. 935 nº 4" de Schubert, así como su "Momento musical D. 780 nº 3", y el "Claro de luna" de la "Suite Bergamasque" de Debussy.