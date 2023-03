54:49

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Pere Ferrer, director general dels Mossos d'Esquadra. A la tertúlia amb Àlex Cubero i Antonio Baños, connectem amb Gabriel Jené, president de l'associació de Comerciants de Barcelona Oberta, per conèixer si obriran per Sant Jordi. Amb Maria G. Coll anem a la Fira de Barcelona per parlar amb el director de la B-Travel, Martí Sarrate. L'emprenedora i empresària Bisila Bokoko ens presenta Todos tenemos una historia que contar. I acabem el programa conversant amb l'actriu Àngels Gunyalons que ens presenta el musical L'alegria que passa, dins la secció de cinema i sèries de Pep Prieto.