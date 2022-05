59:59

L'escriptor català ens presenta una nova edició de 'La gran novel·la sobre Barcelona', un treball que ara publica amb Quaderns Crema.

Sergi Pàmies ens presenta una nova edició de La gran novel·la sobre Barcelona, un treball que ara publica amb Quaderns Crema. L'escriptor català explica que rellegint el llibre l'ha sorprès per la "vitalitat" i el "vigor": "Els autors envellim pitjor que els llibres". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, defensa no intervenir en les lectures dels fills: "Vaig aplicar el criteri que havíem tingut a casa: Que hi haguessin molts llibres, però no adoctrinament". Afirma que els seus pares sempre van tenir una relació "d'immensa naturalitat" amb els seus llibres.

En l'apartat polític, reconeix que va ser crític amb els dirigents del Procés, però també amb els del "no Procés": "Em vaig guanyar l'etiqueta d'equidistant. No tinc consciència d'haver perdut res", recorda. Diu que va voler demostrar que "pots no ser independentista i ser demòcrata", tot i que "hi havia moments que costava". Diu que els líders independentistes a l'estranger "són exiliats des del moment que ells se'n consideren", però puntualitza que no es pot comparar amb els exiliats de la Guerra Civil: "No és la mateixa categoria". I diu que mai s'ha plantejat entrar a la política... però no ho descarta!

A la secció informativa, parlem amb Sergi Balué, cap de la sectorial de Fruita Dolça de JARC, sobre la taula per buscar solució a les gelades del maig.