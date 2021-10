01:00:00

Salvador Illa assegura que el veto d'Esquerra als noms proposats per Junts per Catalunya per formar part de la taula de diàleg no ha estat imposat per la Moncloa. El cap de l'oposició del Parlament de Catalunya recorda que s'havia acordat que aquest espai seria entre governs, sense persones externes. En una entrevista amb Gemma Nierga al Cafè d'idees, considera que és una mala notícia que Junts no en formi part. Parlem amb David Bravo, portaveu de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire.