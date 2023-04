59:58

L'exvicepresidenta del Govern i secretaria general de l'ACM confirma que participarà en la candidatura com a número sis de la llista per Barcelona.

Joana Ortega confirma que anirà a la candidatura de Xavier Trias a les eleccions municipals a Barcelona del 28M. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, detalla que anirà al lloc número sis, però reivindica que no es tracta d'una llista de Junts, sinó la de "Xavier Trias per Barcelona". L'exvicepresidenta del Govern veu "més oportunitats" de pactar amb el PSC, alhora que no descarta un pacte amb Dani Sirera del PP: "No descarto mai res en política". Creu que a Barcelona ja hi ha un pacte tripartit, gràcies a la "crossa" d'ERC.

Ortega nega que Trias "amagui" les sigles de Junts i defensa que el candidat "traspassa barreres ideològiques". "És una imatge de centralitat, de política pragmàtica", ha dit sobre l'acostament entre els espais que abans confluïen a Convergència i Unió (CiU). I considera una anècdota que Trias hagi rebut un 24% de vots en contra de la militància de Junts.

La secretaria general de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) demana no reiterar en un camí on no veu "sortida", amb relació a l'acord de claredat: "La independència no és factible ni possible en aquests moments". I assenyala una "pèrdua de memòria" d'Esquerra en alguns temes i reconeix que "la gent està cansada de brindis al sol".

A la secció informativa, parlem amb Mireia Gràcia, coordinadora autonòmica de Creu Roja Joventut a Catalunya, sobre la campanya de llibres per Sant Jordi.