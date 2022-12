59:59

La presidenta del Grup Parlamentari d'En Comú Podem avança els primers acords tancats amb el Govern amb diverses mesures relacionades amb la mobilitat.

Jéssica Albiach avança els primers acords tancats pels pressupostos amb el Govern amb diverses mesures relacionades amb la mobilitat: "Hem començat a tenir concrecions pels pressupostos", ha dit. En concret, allargar la rebaixa del preu del transport públic, transport públic gratuït a tot Catalunya als menors de 16 anys i el pas de la T-Jove de 25 a 30 anys. La presidenta del Grup Parlamentari d'En Comú Podem descarta un acord aquesta setmana perquè "no vindrà d'un dia", però diu que es torna a reunir demà amb l'executiu per rebre retorn sobre les seves propostes pels pressupostos.

En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, confirma que si hi ha rebaixa d'impostos als rics als pressupostos el Govern no podrà comptar amb els seus vots. Defensa que el gir d'ERC cap al PSC "era previsible" i "s'havia de produir". Diu que no té constància que es lligui la negociació de pressupostos catalans al delicte de malversació, mentre defensa que el de sedició s'elimina.

En clau nacional, demana personalment la dimissió del ministre Grande-Marlaska: "El que digui estarà incomodant a moltíssimes persones", ha reconegut. Creu que algunes campanyes del PP estan en la línia de la cultura de la violació. Confia que les interpretacions la llei del 'només sí és sí' s'aniran unificant. Veu "un contrasentit" que Pedro Sánchez hagi nomenat dos exmembres del govern com a magistrats del TC. I assegura que Podemos i Sumar aniran junts a les eleccions.

A la secció informativa, parlem amb el doctor Marc Suárez Calvet, neuròleg i investigador de l'Hospital del Mar, sobre el fàrmac contra l'alzheimer que redueix l'afectació cognitiva.