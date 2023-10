01:00:00

El portaveu polític de Demòcrates sosté que un acord per la investidura de Pedro Sánchez ha d'anar lligat a la legislatura entrant.

Antoni Castellà defensa que la "garantia" que reclama l'independentisme per fer un referèndum, si Pedro Sánchez vol ser investit, ha de ser dins de la legislatura entrant. El portaveu polític de Demòcrates assegura que si el candidat del PSOE no ho accepta, anirem a noves eleccions: "És el seu problema, eleccions. Si diu 'no', ha decidit ell". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, explica que no han parlat de documents amb el PSOE, sinó que reclamen "garanties". El diputat de Junts per Catalunya explica que les entitats van demanar explícitament que Carles Puigdemont no fes referència a les negociacions durant l'acte de l'1 d'Octubre, i acusa la presidenta de l'ANC Dolors Feliu de no respectar el pacte carregant contra l'eslògan. No veu sentit a què els policies de l'1O entrin en l'amnistia, però sí que ho faci Laura Borràs. El també portaveu del Consell per la República no renuncia a "desenvolupar les resolucions de la declaració d'independència del dia 27" si l'Estat "persisteix en bloquejar-ho tot". I avança que es reserven accions legals contra les acusacions de corrupció interna al Consell.