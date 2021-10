55:40

Parlem de la situació pandèmica amb Enric Álvarez (BIOCOM). I estrenem secció amb Juan Carlos Ortega.

A la tertúlia amb Montserrat Nebrera i Toni Aira, connectem amb Sara Rancaño, corresponsal de RTVE als EUA, per conèixer com ha anat la visita del president Pedro Sánchez a l'assemblea de l’ONU. Entrevistem Enric Álvarez, investigador del grup de recerca BIOCOM. Connectem amb La Palma per conèixer l'última hora del volcà en erupció. Coneixem l'actualitat del FC Barcelona amb David Figueira. I acabem el programa amb la secció de Víctor Amela i Juan Carlos Ortega, acompanyats de Xavier Sardà.