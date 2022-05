54:55

A la tertúlia amb Joan López Alegre i Manu Simarro, connectem amb Laura Vidal des dels estudis de TVE Sant Cugat per conèixer les últimes informacions sobre el castellà a l'escola. Anem cap a Sanxenxo per veure com es prepara la visita del rei emèrit Joan Carles I. Connectem amb Rubén Navarro des del CosmoCaixa, que entrevista al seu director Valentí Farràs en el Dia Internacional dels Museus. Conversem sobre criptomonedes i criptoactius amb Josep Soler, economista i director general de l'Institut d’Estudis Financers (IEF). Connectem amb Mireia Alzuria des de la concentració de taxistes de Barcelona. I anem al nou Mirador de la torre Glòries de Barcelona amb Maria G. Coll, i acabem el programa conversant amb el director de Mediapro Exhibitions, David Xirau.