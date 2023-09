Tributo Tropical a The Beatles RMM

La desaparecida compañía discográfica RMM quiso publicar en 1996 un Tributo Tropical a The Beatles. Pero la relación de Los Beatles con la música tropical venía de mucho más atrás, ya que el 31 de diciembre de 1962, The Beatles interpretaron en directo, adaptado a su estilo rockero, el bolero "Besame Mucho", en el Star Club de Hamburgo, en Alemania, en reconocimiento a la música altamente emotiva procedente de América Latina. Cuatro décadas después, el sello RMM decidió recuperar los grandes éxitos de Los Beatles, esta vez interpretados por algunos de los artistas latinos más destacados del momento en un majestuoso tributo tropical a una de las bandas más influyentes de la música popular de todos los tiempos. Y la relación de estrellas latinas que participaron en ese proyecto único fue colosal: Tony Vega, Tito Nieves, el virtuoso de la percusión Tito Puente, el solista cubano Guianko, Johnny Rivera, la diva latina Celia Cruz, o Ray Sepúlveda y Manny Manuel, en aquel tiempo radicados en Nueva York. También estuvieron Domingo Quiñones, el venezolano Oscar D'Leon, Jesús Enríquez, Miles Peña y el inolvidable Cheo Feliciano, sin olvidar a José Antonio "El Canario", y un "All Stars". En total, 13 temas con interpretaciones cautivadoras que conformaron un disco sólido, sentido y alegre, con exuberantes versiones, tanto en inglés como en español. Auspiciado por RMM, Tributo Tropical a Los Beatles.