Otra sorpresa que no esperábamos en nuestro infinito recorrido por el fascinante mundo de la música, en este caso latina, hispana o iberoamericana, como prefieran.

Y además se trata de varios reencuentros en un mismo "pack" con estrellas del universo cubano, por ejemplo, el prodigioso trompetista Arturo Sandoval, que encabeza la banda sonora de la película "El padre de la novia", "Father of bride", un nuevo "remake", creo que el tercerO que se filma, de este clásico cinematográfico.En la propia película son protagonistas el actor Andy García y Gloria Estefan, haciendo de padres preocupados.Por cierto, también está la propia hija de Gloria, Emily Estefan.

Pero lo que nos interesa es la banda sonora de esta nueva versión actualizada de "El padre de la novia" con cortes del propio Arturo Sandoval, de Ozuna, Byron Brizuela, Mr. B Combo, Ángela Alvarez y Terence Blanchard.

Es música cubana, desde la perspectiva de Miami, y les podría gustar la banda sonora original de la adaptación 2022 de la película "El padre de la novia", "Father of bride".