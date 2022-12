35:11

Biblioteca Pública - Alejandro Palomas revela en Esto no se dice los traumas y terrores que han amputado su vida desde que de niño fue violado por un religioso

(Entrevista de Manuel Sollo). Un hombre de 55 años va a desvelar todos sus íntimos terrores y afanes. Ya no podrá recuperar la infancia perdida y maltratada, ya no podrá reconstruir la amputación emocional y sexual sufrida, jamás regresará el tiempo del cuidado materno. Pero debe este relato desnudo a los demás, a su gente y sobre todo a sí mismo. Ese hombre es el escritor Alejandro Palomas y lo cuenta en Esto no se dice (Destino). En enero de 2021, el autor denunció en la radio que de niño había sufrido abusos sexuales a manos de un religioso del colegio de La Salle, de Barcelona, en el que estudiaba. Aquel gesto aceleró las investigaciones sobre la pederastia en la Iglesia y la jerarquía católica volvió a pedir perdón a las víctimas. Pero aún después de aquello, Palomas necesitaba volver a lo más profundo de su memoria y volcar toda su trágica experiencia en la escritura que tantas veces le salvó. No hay rencor hacia ese agresor ya muerto, sino homenaje a la memoria de aquel niño, de su perro Rulfo y de la madre siempre curativa que le dijo al final: No puedes irte hasta que te sientas libre. Ahora, al menos, vive reconciliado con los abrazos.