15:04

Con Víctor Fernández Nuevo

Repaso a la actualidad de Gipuzkoa con Víctor Fernández Nuevo. Comieza la 71 edición del Zinemalidia con la proyección fuera de concurso de la película de animación japonesa 'The Boy and The Heron'. Con motivo del inicio del Festival de Cine entrevistamos a su director, José Luis Rebordinos. La Diputación Foral guipuzcoana se congratula tras la unanimidad conseguida en las Juntas Generales para comenzar a reformar la fiscalidad del territorio. Cuatro hombres y dos mujeres acusados de traer a ciudadanas venezolanas para prostituirlas en pisos de San Sebastián alcanzan un acuerdo con la Fiscalía para rebajar sus penas.