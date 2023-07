09:59

Con Amaia Iturbe

Repaso a la actualidad de Euskadi en Radio Nacional de España con Amaia Iturbe. El CIS refleja un vuelco electoral en Euskadi y da ganador al PSE con EH BILDU en segundo lugar y el PNV tercero. VOX no obtendría representación. Elixabete Etxanobe es ya la primera mujer al frente de la Diputación de Bizkaia, en un ejecutivo con 7 mujeres y dos hombres. La ley del Solo Si es SI ha rebajado las penas a 67 agresores sexuales y excarcelado a 9 en Euskadi. El BBK LIVE ya calienta motores, y los primeros festivaleros ya se han instalado en el camping de Kobetamendi. Este jueves Colectivo Da Silva, Florence and The Machine y The Chemical Brothers son los más esperados. El BBK LIVE que se prolongará hasta el sábado es uno de los grandes festivales del circuito veraniego.