Los más de 24.000 trabajadores de la enseñanza pública vasca no universitaria están llamados a secundar una jornada de huelga contra el anteproyecto de ley de Educación que se tramita en el Parlamento Vasco. Los sindicatos convocantes, ELA. LAB y Steilas reclaman una escuela pública, euskaldun y propia. El Gobierno vasco califica la movilización de preventiva y dice no comprender la movilización contra un texto que aún no se ha aprobado y cuya forma definitiva no se conoce. La mayoría de los sindicatos de Osakidetza convocan una manifestación el viernes en Bilbao por la Sanidad pública y contra eo cierre de la cirugía cardíaca de Basurto. Afloja el IPC en noviembre que alcanza una tasa interanual de 6´8%. Buen comportamiento de energía y carburantes mientras siguen incrementándose los precios de la cesta de la compra.