15:00

Con Margarita Báscones

Repaso a la actualidad de Gipuzkoa con Margarita Báscones. Miles de personas recorren las calles de San Sebastián en las manifestaciones del 1 de mayo. Fallece un joven de Irun en accidente de moto. La ex alcaldesa de Lasarte-Oria, Ana Urchueguía, llega a un acuerdo con la Fiscalía en el conocido como caso Somoto. Se celebra en Donostia el festival de cine documental musical Dock of the Bay.