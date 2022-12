14:55

Hoy 1 de diciembre, Día Mundial contra el SIDA, con una recomendación, Sidálava pide no esperar a los síntomas y hacerse las pruebas si han tenido relaciones sin protección. En el último año se han registrado en Álava 65 nuevos diagnósticos.

Recuerden que hoy entra en vigor en Álava el sistema de facturación digital TicketBai, pero solo lo ha implantado el 60% de los alrededor de 18.000 negocios obligados a ello, según datos de la Diputación. Entre los motivos por los que cerca del 40% aún no lo ha hecho figura, por un lado, el plazo en el que facturan algunas sociedades, que no lo hacen el mismo día 1 sino en otras jornadas a lo largo del mes. En esos casos se irán dando de alta durante las próximas fechas, cuando hagan su primer ticket con código QR.