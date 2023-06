Avui sortim

29:21

Amb Xavi Martínez

Descobrim com iniciar-nos en l'art de l'horticultura des de zero amb Estela Delga, creadora de l'Escola Hortolana Vida Verdi i col·laboradora del programa Va de Verd de La 2. Estela, ens explica que tot i venir de la vida urbana, tothom pot arribar a esdevenir un horticultor, tot el que necessitem per tenir un hort sense necessitat de ser llaurat i els beneficis que té per al medi ambient i per a nosaltres com a persones.