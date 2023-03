'Séniors: la vida que no cesa', amb Manel Domínguez

23:58

Amb Xavi Martínez

Conversem amb Manel Domínguez sobre el seu llibre 'Séniors: la vida que no cesa', un assaig social sobre la batalla científica contra l'envelliment per a abandonar la visió assistencial de la fins ara anomenada 'tercera edat', per a potenciar la l'empoderament dles nostres 'séniors', desterrant la visió edatista que ara els margina.