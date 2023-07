22:34

Amb Xavi Martínez

Com viuen la gent gran el fet de ser LGTBIQ+? Té dinàmiques pròpies, aquesta part del col·lectiu? Pateixen discriminacions de maneres diferents? Com veuen la situació actual? Per donar respostes a tot plegat, ens visiten al programa des de la Fundació Enllaç: Josep Maria Mesquida, president de la Fundació, i Joan Sebastià Martí, que n'és publicitari i patró.