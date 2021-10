Avui sortim

54:30

Parlem sobre com es repartiran els ajuts New generation amb Jacint Soler, director de relacions internacionals i Afers europeus de PIMEC i amb Kilian Garcia, director del departament Internacional de Foment del Treball. També connectem amb en Martí Francàs per parlar amb en Francesc Elias, Fundador i presndent de l'empresa Bomba Elias. Tot seguit parlem sobre violència vicària amb Elisa Miccola, psicologa forensa, psicoterapeuta especialitzada en violència.