14:40

Amb Xavi Martínez

Després de la pandèmia, agafar tanda per poder asseure's a les terrasses dels bars s'ha convertit en una gimcana. Per això, els responsables del bar La Rovira del barri de Gràcia de Barcelona, han incorporat el típic aparell dispensador de tiquets per agafar torn dels mercats al seu establiment. Ens explica les raons Àlex de Balanzó, propietari del bar La Rovira.