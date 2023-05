Avui sortim

26:55

Amb Xavi Martínez

Tina Turner ens ha deixat però sempre ens quedaran les seves cançons i la seva inigualable veu.

Daniel Brand li ret homenatge amb el seu piano creant un mashup en directe amb covers de “The best”, “What’s love got to do with it”, “Private dancer”, “Golden eye”, “Cosas de la vida (Can’t stop thinking of you)”, amb Eros Ramazzotti, i Proud Mary.

Recordem la figura musical d’una de les més grans artistes de tots els temps sobre l’escenari.



