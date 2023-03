23:05

LLYLM de Rosalia és la proposta de la nostra audiència aquesta setmana.

A partir del melòdic “Lie like you love me” de l’estrella internacional catalana, el nostra pianista crea un mashup en directe afegint-hi “Love the way you lie” de

Rihanna i Eminem, “Love me like you do” d’Ellie Goulding (famosa com a part de la banda sonora del film “50 sombras de Grey”) i “Love” de John Lennon.

A més de la improvisació, el popurri i les covers en directe, comentem amb Daniel Brand la importància de la música com a vehicle transmissor d’emocions i

sentiments.

Vols demanar la teva cançó? Envia’ns la teva petició musical mitjançant nota de veu de Whatsapp al +34 648 60 36 66. Daniel Brand farà màgia i la transformarà en directe per a tu!