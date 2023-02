Cap on van els xats d'intel·ligència artificial com ChatGPT?

31:00

Amb Xavi Martínez

Parlem del fenomen mediàtic del ChatGPT i la lluita entre Microsoft i Google per aconseguir el control de les intel·ligències generatives o creatives i els bots conversacionals. Com ha estat l'evolució de la intel·ligència artificial que ha permès aquest prodigi i cap a on ens porta? Ho debatem amb Jordi Torres i Sergio Alvarez-Napagao, investigador del BSC.